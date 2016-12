26 Dhj 2016Posted by us er

Gerilina Kodheli

Plot 92 viktima janë shënuar nga një aksident ajror gjatë ditës së djeshme. Një avion ushtarak rus është rrëzuar në ujërat e Detit të Zi. Ministria ruse e Mbrojtjes ka njoftuar se avioni është zhdukur nga radarët vetëm dy minuta pasi ishte ngritur në fluturim nga resorti turistik i Sochit, në orën 3:25 të mëngjesit të së dielës. Më pas, pjesë të ndryshme të trupit të avionit janë gjetur në ujë, ndërkohë që vetëm një trup i pajetë është rikuperuar. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, avioni “TU-154” ishte duke transportuar ushtarë, 64 anëtarë të ansamblit të famshëm muzikor të ushtrisë “Alexandrov”, si dhe 9 gazetarë. Të njëjtat burime sqaruan se në bord ishin edhe 8 ushtarë, dy nëpunës civilë dhe një anëtar organizate joqeveritare, si dhe 8 pjesëtarë ekuipazhi. Avioni u ngrit në fluturim me destinacion bazën ushtarake “Latakia” në Siri. Ai ishte nisur nga Moska, por u desh të ndalonte për furnizim me karburant në aeroportin “Adler” të Sochit. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se “fragmente të avionit ‘Tu-154’ janë gjetur rreth 1.5 km larg bregdetit të Sochit, në një thellësi prej 50-70 metrash”. Deri më tani nuk është gjetur asnjë i mbijetuar, siç thonë ekipet e kërkim-shpëtimit dhe agjencia e lajmeve “Interfax”, e me gjasë vështirë se mund të gjendet ndonjë. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Igor Konashenkov konfirmoi se “trupi i personit të vrarë si pasojë e përplasjes u gjet 6 km larg bregdetit të Sochit”. Ministria publikoi edhe një listë pasagjerësh dhe anëtarët e ekuipazhit. Raportet e para nga zona e incidentit thonë se kushtet e motit kanë qenë shumë të mira, ndaj dhe hetimi që ka nisur për të zbuluar shkaqet e aksidentit pritet të përcaktojë nëse ka pasur ndonjë shkelje të rregullave të sigurisë së transportit ajror, apo ndonjë gabim njerëzor. Deri tani, hetuesit dyshojnë se mund të ketë qenë një gabim i pilotit që shkaktoi tragjedinë. Konashenkov tha se avioni po transportonte pasagjerët për një performancë enkas për Vitin e Ri në bazën ushtarake ruse në Siri. Ngjarja pritej të zhvillohej në bazën ajrore “Hmeimim”, pranë “Latakias”, nga ku Rusia ka ndërmarrë sulmet ajrore në mbështetje të qeverisë siriane, që lufton ndaj rebelëve kundër presidentit Bashar al-Assad. Dikur “kali i punës” i Bashkimit Sovjetik, tashmë vetëm rreth 50 të tillë janë në shërbim. Një nga aksidentet më famëkeqe të “Tupolev 154” është ai i prillit 2010 në Smoleksn, ku mes 96 pasagjerëve që humbën jetën ishte dhe presidenti polak, Lech Kaczynski. Pas tragjedisë, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se sot do të mbahet një ditë zie kombëtare në homazh të viktimave të rrëzimit të avionit ushtarak në Detin e Zi. “Do të shpallet ditë zie kombëtare”, – deklaroi shefi rus i shtetit në televizionin publik.