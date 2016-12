Paolo Tramexani nuk do të jetë më Drejtor Teknik i ekipit kuqezi dhe as ndihmësi i Xhani de Biazit si zëvendëstrajner i Shqipërisë. Ish-lojtari i Interit, Atalantës dhe Empolit, ka lënë detyrën e tij të rëndësishme në Federatën Shqiptare të Futbollit për të përqafuar një aventurë të re si trajner i skuadrës zvicerane të Luganos. Njoftimin për shkëputjen e marrëdhënieve me Tramexanin e ka dhënë FSHF-ja në faqen e saj zyrtare në internet, ku zyrtarizohet fundi i bashkëpunimit me italianin, ndërsa ka qenë prestigjiozja italiane “La Gazzetta dello Sport” e para që ka konfirmuar lajmin që qarkullonte prej ditësh me Tramexanin që do të ulet në stolin e Luganos, skuadra që renditet e teta në kampionatin helvet dhe që ka larguar vetëm 24 orë më parë trajnerin Andrea Manco. Largimi i Tramexanit nga stafi kuqezi shihet edhe si konfirmimi i fundit të ciklit të Kombëtares, që nisi më 14 dhjetor të vitit 2011, kur Paolo Tramexani dhe Xhani de Biazi u ulën në stolin e Shqipërisë, për të shkruar aty ciklin më të suksesshëm në historinë e futbollit tonë, i cili kulmoi me kualifikimin për në Euro 2016, ndërsa De Biazi do të respektojë kontratën e tij, e cila skadon në fund të vitit 2017, kohë kur përfundojnë dhe eliminatoret e vlefshme për Rusi 2018. Tramexani përfitonte një pagë të majme prej 10 mijë eurosh në muaj si nëpunës në Federatën Shqiptare të Futbollit.