02 Shk 2017Posted by us er

Ina është një fëmijë me sy të gjallë jeshilë të shkëlqyeshëm. Ajo miraton pothuajse të gjitha ato që tha nëna e saj. Flokët e dendua i janë djegur përmbi ballë nga flakët e zjarrit ku është ngrohur. Nuk është larë prej një kohe të gjatë, as ajo dhe as vëllai i mitur, të cilin e mban në dorë nëna e tyre. “Jam 7 vjeçe dhe kur shkova në klasë të parë isha shumë e lumtur. Kur më pyesnin prindërit se çfarë doja të bëhesha, kamerierë, avokate apo mësuese, unë u kam thënë se dua të bëhem avokate”, tha vogëlushja. Ajo ka ëndërr të rikthehet edhe një herë në bankat e shkollës me shoqet e saj. “Dua të vishem bukur si ato, të kem një çantë me libra si ato dhe të shkoj në shkollë. Kjo është ëndrra ime”, u shpreh Ina.