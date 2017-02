Xhensila Kodra

Ardit Gjoklaj gjeti vdekjen duke punuar në landfillin e Sharrës si pasojë e mosrespektimit të rregullave në punë nga kompania “3R”. Ky është konkluzioni në të cilin ka dalë Prokuroria e Tiranës, e cila ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dy punonjës të firmës që merrej me menaxhimin e mbeturinave në landfill. 17-vjeçari u gjet i pajetë në landfillin e Sharrës më 7 gusht 2016, pranë sheshit të riciklimit të mbeturinave. Kështu, Dëfrim Hakrama, përgjegjës i turnit i kompanisë “3R” që menaxhonte përpunimin e mbeturinave në landfillin e Sharrës, dhe fadromisti Edmond Kollari, do të japin llogari para drejtësisë për akuzën e shkeljes së rregullave në punë, me pasojë vdekjen e të miturit Ardit Gjoklaj. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se Gjoklaj punonte në landfill prej afro një muaji, dhe kjo është vërtetuar, pasi kur i mituri u gjet i pajetë, kishte të veshur uniformën e punëtorit në landfill (kominoshe ngjyrë gri dhe doreza të gomuara pune). “Nga këqyrjet në vendin e ngjarjes u konstatua se zyra e shoqërisë ‘3R’ sh.p.k, e cila gjendet në ambientet e landfillit, është e përshtatur në një kontenier, ku në këtë zyrë u gjetën disa praktika me emra-mbiemra sipas turneve, me data të ndryshme, të cilat u sekuestruan, dhe aty figuron i shënuar edhe emri i Ardit Gjoklajt deri ditën e ngjarjes”, thuhet në dosjen e prokurorisë.

Shkeljet e të pandehurve

Sipas prokurorisë, Dëfrim Hakrama, në cilësinë e përgjegjësit të turnit të tretë, kishte detyrë të bënte kontrollin e punëtorëve, të prezencës e të largimit të tyre, si dhe caktimin e punës. Nga hetimi ka rezultuar se këtë gjë e kishte bërë edhe me Ardit Gjoklajn, duke i caktuar atij vendin e punës për atë ditë. Në sajë të kësaj detyre, i pandehuri Dëfrim Hakrama ishte tashmë i ngarkuar edhe me respektimin e rregullave për mbrojtjen e punëtorëve dhe marrjen e masave në zbatim të tyre, përderisa kryente detyrën e përgjegjësit për punonjësit, duke e bërë atë subjekt për këtë vepër penale. Nga hetimet ka rezultuar se jo vetëm prej të pandehurit Hakrama, por në përgjithësi në këtë ambient nuk është respektuar asnjë rregull i mbrojtjes në punë të punonjësve, duke sjellë për pasojë dhe vdekjen e Gjoklajt. Kurse për fadromistin Edmond Kollari, në dosjen e prokurorisë thuhet se është pikërisht ai që e shtypi për vdekje me mjetin e tij Ardit Gjoklajn. Sipas deklarimeve të marra nga dy persona, ka rezultuar se viktima punonte me lopatë përpara mjetit fadromë, dhe është vërtetuar tashmë se dëmtimet në trupin e të ndjerit janë shkaktuar nga ky mjet. Gjithashtu, prokuroria po zhvillon hetime edhe për përgjegjësitë e mundshme të kompanisë “3R”, shoqërisë “Eco Tirana” dhe Bashkisë së Tiranës, bazuar në një kallëzim të dorëzuar nga këshilltarët bashkiakë të PD-së. Hetimi për kompanitë dhe Bashkinë e Tiranës u veçua nga hetimi kryesor për vdekjen e Ardit Gjoklajt, për faktin se po përfundonin afatet e paraburgimit për dy personat e konsideruar për-gjegjës për ngjarjen. Në përfundim të hetimeve, i pandehuri Dëfrim Hakrama akuzohet për “Shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë”, kurse Edmond Kollari për “Shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë” dhe “Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt”.