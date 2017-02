03 Shk 2017Posted by us er

Ornela Manjani

Qeveria shqiptare do të aplikojë rritje pagash dhe pensionesh jo vetëm gjatë këtij viti, por edhe në tri vitet në vijim. Totali i fondit që do të vihet në dispozicion të politikave të reja për pagat dhe të politikave të reja për pensionet është llogaritur në vlerën 37.5 miliardë lekë. Shuma është e shpërndarë në vitet 2017-2020. Zëri për rritje pagash në total është 25.6 miliardë lekë dhe zëri për rritje pensionesh është 11.9 miliardë lekë. Rritja në përqindje për çdo përfitues është përllogaritur të jetë 3-5% për pensionet dhe 7-10% për pagat. Shifrat janë pjesë e kuadrit makroekonomik fiskal për periudhën 2018-2020 të miratuar në mbledhje qeverie pak ditë më parë. Sipas planit makroekonomik, në dispozicion të pronarëve do të vihen 18.3 miliardë lekë dhe për kompensimin e pronarëve janë planifikuar 8.4 miliardë lekë

Nuk ndryshojnë taksat

Politika fiskale për periudhën afatmesme 2018–2020 do të jetë e orientuar drejt konsolidimit fiskal, ndërkohë që siguron një nivel optimal investimesh, rreth 4.6 për qind të PBB-së (përfshirë këtu edhe Fondin e Zhvillimit Rajonal, si dhe investimet në sektorin e energjisë të financuara nga buxheti i shtetit). “Konsolidimi fiskal dhe reduktimi i borxhit publik është thelbësor për uljen e risqeve të ardhura nga borxhi, të cilat pengojnë rritjen ekonomike dhe shkaktojnë paqëndrueshmëri makroekonomike. Ky kuadër fiskal synon një deficit fiskal të përgjithshëm prej 1.8 për qind të PBB-së për 2018-ën, nga 2.0 për qind i programuar për vitin 2017; nivel prej 1.0 për qind të PBB-së më 2019-ën; dhe 0.6 për qind në vitin 2020. Njëkohësisht targeton në vijimësi një balancë primare pozitive dhe në rritje për vitet 2018–2020, respektivisht 1 për qind në 2018, nga 0.7 për qind i targetuar në buxhetin 2017; 1.8 për qind në 2019; dhe 2.3 për qind në vitin 2020”, thuhet në vendimin e botuar në Fletoren Zyrtare.

Rritja ekonomike

Rritja ekonomike në periudhën afatmesme në vijim pritet të gjenerojë një nivel relativisht të lartë punësimi, pasi sektorët e prodhimit me intensitet të lartë të forcës së punës pritet të performojnë më mirë se të tjerët. Për këtë arsye, rritja e punësimit total pritet të përshpejtohet gjatë viteve 2018–2020. Sipas kuadrit makro, shkalla e papunësisë pritet të zbresë në 13.3 për qind për vitin 2018 dhe të vijojë gradualisht rënien rreth nivelit 11.8 për qind në vitin 2020. Presionet inflacioniste parashikohet të forcohen në periudhën afatmesme. Inflacioni pritet të rritet gradualisht dhe të rikthehet në objektivin e politikës monetare, brenda fundit të vitit 2018. Presionet e brendshme inflacioniste priten të përshpejtohen, si rezultat i rritjes së konsumit privat dhe investimeve, që do të mbështesin një ritëm më të shpejtë të rritjes ekonomike. Për më tepër, kërkesa agregate dhe inflacioni në mjedisin ndërkombëtar pritet të kenë një efekt disinflacionist në një masë më të vogël për periudhën afatmesme në vijim.