Ola Mitre

Punonjësit e strukturave të veçanta të Policisë së Shtetit do të përfitojnë sigurim shëndetësor të veçantë për shërbime shëndetësore të cilat nuk janë pjesë e paketave të shërbimit shëndetësor, që ofrohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”. Gjithçka përcaktohet në një vendim të Këshillit të Ministrave, të miratuar në mbledhjen e djeshme të qeverisë. Sipas VKM-së, që do të hyjë në fuqi pas botimit të Fletoren Zyrtare, kategoritë e punonjësve që do e përfitojnë këtë sigurim shëndetësor të veçantë janë: Forcat speciale; Forcat operacionale të Ndërhyrjes së Shpejtë dhe forcat e posaçme operacionale. Po ashtu, një kategori tjetër përfituese janë edhe punonjësit e policisë që shërbejnë si oficerë kontakti, pranë ministrive homologe të shteteve të huaja, të atashuar në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Shqipërisë. Sipas vendimit, të gjithë këta punonjës, përmes sigurimit të veçantë do të mund të përfitojnë shërbim shëndetësor: për kontrollin parandalues; diagnostikues dhe kurues. Ndërkaq, për shërbimet shëndetësore të cilat nuk janë pjesë e paketave të shërbimit shëndetësor, që ofrohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Policia e Shtetit është e detyruar të lidhë kontratë me shoqërinë e sigurimit, të përzgjedhur sipas rregullave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për prokurimin publik.

Lista

Vendimi i Këshillit të Ministrave ngarkon Policinë e Shtetit të hartojë listat e punonjësve që do të përfitojnë nga sigurimi i veçantë shëndetësor. Kjo procedurë duhet të bëhet brenda muajit dhjetor të çdo viti, ndërkohë që brenda muajit korrik të çdo viti, duhet të parashikohen fondet buxhetore, duke përllogaritur një prim sigurimi jo më shumë se 18 000 lekë për çdo punonjës që do të sigurohet. Po ashtu, është Policia e Shtetit, institucioni që do të përzgjedhë shoqërinë e sigurimit, për ato paketa shëndetësore që nuk financohen nga FSDKSH.