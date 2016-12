30 Dhj 2016Posted by us er

SHBA-të e konsiderojnë një paralajmërim për kriminelët vendimin e djeshëm të KQZ-së, e cila në kuadër të procesit të dekriminalizimit u ndërpreu mandatet dy deputetëve të Kuvendit dhe kryebashkiakut të Kavajës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara përshëndeti dje vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kërkesën e Prokurorit të Përgjithshëm për t’u hequr mandatet tre politikanëve, Elvis Rroshi, Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri, nën ligjin e dekriminalizimit. Në reagimin e ambasadës thuhet se, ky vendim, përveçse fitore për popullin shqiptar, është paralajmërim për kriminelët që të rrinë larg zgjedhjeve. “Ambasada e Shteteve të Bashkuara mirëpret vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kërkesën e Prokurorit të Përgjithshëm për të hequr mandatet e tre politikanëve, Elvis Rroshi, Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri, nën ligjin e dekriminalizimit. Vendimi i sotëm (djeshëm) është një fitore për popullin shqiptar dhe një paralajmërim për kriminelët që po mendojnë të jenë kandidatë në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Zyrtarët e zgjedhur apo të emëruar që plotësojnë deklarata false duhet të ndëshkohen me gjithë forcën e ligjit. Personat me dosje penale nuk mund të kenë vend në përfaqësimin e shqiptarëve”, thuhet në deklaratën e ambasadës së SHBA-ve. Më herët, ambasadori Lu ka përmendur emra konkretë të të zgjedhurve lokalë dhe qendrorë që s’do kenë shanse të jenë pjesë e zgjedhjeve të 2017-ës. Më herët, ambasadori amerikan ka kërkuar nga liderët politikë që të mos vendosin në listat zgjedhore emrat e personave të korruptuar apo të inkriminuar, duke e quajtur mjaft të rëndësishëm edhe zbatimin e ligjit të dekriminalizimit.

”Udhëheqësit duhet të bëjnë më shumë për të larguar politikanët e korruptuar dhe me lidhje kriminale, të mos i vendosin fare emrat e tyre në fletën e votimit. Miratimi i ligjit të dekriminalizimit ishte hapi i parë i rëndësishëm, dhe është po aq i rëndësishëm zbatimi i plotë i tij. Votuesit kanë nevojë që të marrin përgjegjësi për të mos pranuar para për votën e tyre dhe për të mos votuar kriminelë”, është shprehur ambasadori i SHBA-ve në Tiranë. Madje, Donald Lu ka thënë se: “Shqiptarëve dhe amerikanëve u pëlqen të ankohen për politikanët e tyre. Ne mund të ankohemi sa të duam, po nga një demokraci ne jemi përgjegjës për politikanët që zgjidhen”.