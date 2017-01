10 Jan 2017Posted by us er

Vendimin e arsyetuar që rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike “Për shfuqizimin e ligjit të vetingut, Gjykata Kushtetuese pritet t’ia përcjellë të hënën për publikim Qendrës së Botimeve Zyrtare (QBZ). Burime zyrtare nga kjo gjykatë thanë dje për ATSH-në se vendimi i arsyetuar i Kushtetueses, me argumentet pro dhe kundër, i marrë më 22 dhjetor, sipas procedurave i kalon për botim QBZ-së, e cila brenda dy-tri ditëve bën publikimin e vendimit në Fletore Zyrtare. Me botimin zyrtar të ligjit nisin dhe hapat e nevojshme procedurale për zbatimin e tij, ku dy janë kryesoret. E para është paraqitja e tre formularëve nga gjykatësit dhe prokurorët brenda një afati njëmujor. Ndërsa hapi i dytë është shpallja publike nga presidenti për komisionerët e Komisionit të Kualifikimit, Kolegjin e Apelimit dhe për Komisionerin Publik. Vendimi i marrë në fund të vitit me 6 vota kundër dhe dy vota pro kërkesës së PD-së, që pritej të zbardhej brenda datës 5 janar, do t’i hapë rrugën zbatimit të ligjit më të rëndësishëm të reformës në drejtësi, që do të bëjë verifikimin e pasurisë, pastërtisë së figurës dhe aftësive profesionale të rreth 800 zyrtarëve të sistemit të drejtësisë të të gjitha niveleve. Subjektet e para që do t’i nënshtrohen vetingut janë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, ata të Gjykatës së Lartë dhe Prokurori i Përgjithshëm.