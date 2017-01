20 Jan 2017Posted by us er

Ka zbarkuar në Kinë Karlos Tevez, futbollisti me pagën më të lartë në botë, plot 38 milionë euro në vit nga Shangai Shenhua. Natyrisht, pritja për të ishte spektakolare, sepse me mijëra tifozë kishin vërshuar në Shangai Pudong International Airport, duke paralizuar totalisht atë. Sulmuesi argjentinas është pritur me lule dhe gazetarë të shumtë kishin dalë për të regjistruar momentin e zbritjes së Tevezit, i cili në moshën 32-vjeçare kërkon të fitojë trofe edhe në Kinë, aty ku ka zbuluar një minierë të papritur ari. Sikundër është bërë e ditur më herët, Tevez do të përfitojë 40 milionë euro në vit për dy sezonet e ardhshme dhe është lojtari më i paguar në qarkullim, duke eklipsuar totalisht Mesin e Ronaldon, që paguhen diçka më pak se gjysma e tij.