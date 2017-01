14 Jan 2017Posted by us er

Fansat e kritikojnë për gjoksin

Xhesika Berberi është një nga vajzat më të bukura shqiptare. E krahasuar shpesh me supermodelen me famë botërore Gigi Hadid, shqiptarja bionde me sytë e shkruar ka nisur prej kohësh një karrierën në Amerikë. E në fakt sukseset e saj janë të shumta, nga dita në ditë. Por, modelja e famshme shqiptare së fundi është bërë “viktimë” e kritikave të fansave të saj. Teksa ka publikuar një foto mjaft joshëse nga shtrati, e cila ngre jo pak temperaturat, adhuruesit e modeles kanë vënë re një detaj. Gjoksi i Xhesikës duket se thuajse nuk ekziston, ndërsa fansat e kanë pyetur në rrjetet sociale se ku ka përfunduar. “Ku e ke gjoksin?” shkruhet në komentet poshtë fotos në fjalë, ndërsa të tjerë nxjerrin në pah se reçipetat e modeles duken krejtësisht boshe.