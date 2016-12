22 Dhj 2016Posted by us er

Policia gjermane është vënë në kërkim të agresorit, një shtetas tunizian 21-vjeçar i identifikuar si Anis A., që përplasi kamionin në tregun e Krishtlindjes në Berlin, ku mbetën të vdekur 12 persona dhe 49 të tjerë u plagosën. Të martën, policia la të lirë të dyshuarin e vetëm të arrestuar, me justifikimin se nuk kishte prova të mjaftueshme për ta lidhur atë me sulmin në fjalë. Numri 1 i dyshuar është identifikuar nga media gjermane si Anis A., 24 vjeç, i lindur në Tataouine në vitin 1992, pasi karta e tij e identitetit u gjet poshtë sedijes së shoferit. Policia beson se ai është anëtar i organizatës kriminale islamike dhe mendohet të jetë i armatosur. I riu tunizian ka disa pasaporta dhe identitete false, sipas policisë gjermane. Qyteza e tij në veri të Afrikës është bërë bastion i ISIS-it prej kohësh. Policia beson se ka gjetur gjurmë të gjakut të tij në makinë dhe se është plagosur keq. Pavarësisht hetimeve ndërkombëtare që po bëhen, në foton e parë e agresorit të dyshuar në Gjermani ai i ka sytë të mbuluar, për shkak të ligjeve strikte të privatësisë në vend. Kryebashkiaku i Berlinit, Michael Muller tha se siguria në kryeqytet është rritur, me forca shtesë policore dhe barriera të ngritura në tregjet e ngjashme për të parandaluar sulme me natyrë të njëjtë. “Gjëja e duhur që mund të bëjmë aktualisht është të mbajmë sytë hapur, të jemi vigjilentë në këtë situatë të rëndë. Megjithatë, ju mund të lëvizni lirisht në vendet publike. Nuk ka nevojë për panik”, – tha ai.